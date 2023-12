Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii si deputatii au votat, marti seara, pentru alegerea noii conduceri a ASF. Astfel, au fost alesi: Petrescu Alexandru, presedinte, cu 287 voturi ”pentru” Gabriel Avramescu, prim-vicepresedinte, cu 288 voturi ”pentru” Horga Maria Gabriela, vicepresedinte, cu 286 voturi ”pentru” Mititelu Sorin…

- In prima declarație acordata in exclusivitate pentru Ziarul Puterea, in calitate de nou președinte al ASF, Alexandru Petrescu a dezvaluit prioritațile mandatului sau, subliniind angajamentul pentru evoluția catre o piața non-bancara solida și conformarea cu standardele internaționale. „Prioritatea mandatului…

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…

- Social-democratul Alexandru Petrescu si liberalul Gabriel Avramescu sunt cotati cu cele mai mari sanse pentru functiile de presedinte, respectiv de prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), iar Maria Gabriela Horga (PNL) este favorita pentru un post de vicepresedinte, afirma…

- In cadrul podcastului Dialogurile Puterii, Gabriel Avramescu, desemnat sa devina viitorul prim-vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a discutat despre diverse aspecte legate de activitatea ASF , concentrandu-se pe prețurile ridicate ale polițelor de asigurare și necesitatea…

- Parlamentul va vota luni, 18 Decembrie 2023, conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), marcand un moment crucial pentru piața financiara din Romania. Incepand cu ora 14:30, reprezentanții camerelor reunite ale Parlamentului vor vota pentru desemnarea liderilor de la ASF. Se deschide procedura…

- Adunarea Generala a Organizatiei Internationale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) care a avut loc in perioada 18-19 octombrie 2023 a aprobat alegerea ca membru al Comitetului Executiv al IOPS pentru perioada 2024-2025 a Autoritații de Supraveghere Financiara din Romania, reprezentata…

