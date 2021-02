Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul incepe astazi dezbaterea proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Guvernul a transmis marti Legislativului cele doua proiecte de lege. Pana in aceasta dimineața, la ora 10.

- Curtea Constitutionala (CCR) a admis, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie. La mijlocul lunii octombrie a anului trecut, Executivul…

- Parlamentul a aprobat, in cadrul ședinței penare de astazi, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2021, in cea de-a doua lectura. Pentru lectura a doua, a fost susținuta includerea amendamentului care prevede acordarea suportului financiar unic in marime de 1000 lei…