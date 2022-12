Parlamentul a acordat primăriilor dreptul de a cofinanța până la 80% din valoarea reabilitării clădirilor istorice Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care stabilește un procent de cofinantare din bugetul local de maximum 80% din valoarea reabilitarii structural-arhitecturale a cladirilor istorice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

