Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe democratul Joe Biden pentru victoria în alegerile prezidențiale din SUA, scrie Reuters. "Din partea mea, sunt gata de interacțiune și dialog cu dumneavoastra”, a transmis Putin printr-o declarație de presa emisa de Kremlin.…

- Oficialii rusi care lucreaza la stat vor trebui sa declare detinerea de criptomoneda si de bunuri digitale de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui ordin semnat de presedintele rus Vladimir Putin si publicat vineri, relateaza Reuters. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi…

- Oficialii rusi care lucreaza la stat vor trebui sa declare detinerea de criptomoneda si de bunuri digitale de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui ordin semnat de presedintele rus Vladimir Putin si publicat vineri, relateaza Reuters. Parlamentarii rusi au adoptat in acest an o lege care acorda criptomonedei…

- Rusia a inregistrat, sambata, noi recorduri in ceea ce priveste numarul de infectari si de decese zilnice provocate de noul coronavirus, la doua zile dupa ce a depasit pragul de doua milioane de bolnavi, informeaza AFP, citata de Agerpres.Autoritatile sanitare au raportat sambata 24.822 de noi infectari…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Oamenii care refuza sa poarte masca in Etiopia pot sa faca doi ani de inchisoare, a anunțat procurorul general al țarii. De la ridicarea starii de urgența, tot mai mulți cetațeni nu mai respecta regulile sanitare, astfel ca a crescut incidența bolii. Incalcarea deliberata a regulilor de limitare a raspandirii…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii crede ca a fost atacat cu o substanta neurotoxica de agenti ai serviciilor secrete ruse deoarece Administratia de la Moscova il considera o amenintare in perspectiva scrutinului prezidential programat in Rusia in 2021."Au inteles ca sunt mari probleme care ii…