Deputații și senatorii au incheiat astazi, 30 iunie, prima sesiune parlamentara din acest an și vor intra in vacanța pana la finalul lunii august. Insa, exista șanse mari ca aceștia sa se intoarca pentru o sesiune extraordinara. Ultima saptamana din prima sesiune parlamentara a fost una de foc in ambele camere ale Parlamentului. Pe ultima suta de metri au fost adoptate trei proiecte de lege importante pentru Coaliție: eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul de pensie cu salariu de stat. De asemenea, in ședința de miercuri au…