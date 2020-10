Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de membri ai Declic au semnat o petitie prin care le cer parlamentarilor sa nu il voteze pe Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ al Parlamentului. Conform unui comunicat transmis de catre Declic , semnaturile au fost adunate in decurs de cateva ore. „Intr-un…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii…

