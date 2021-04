Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii cehi au respins marți planurile de a solicita supermarketurilor sa vânda în principal produse alimentare din producția interna, eliminând masura dintr-un proiect de lege privind calitatea alimentelor, pentru a respecta normele UE privind piața unica, relateaza Mediafax.Camera…

- Președintele Klaus Iohannis trimite la reexaminare legea prin care terenul de la Romexpo trecere cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), deși CCR a stabilit ca legea este constituționala. Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de…

- Se implinesc zece ani de cand data de 9 martie a fost declarata „Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989” prin legea 247/05.12.2011. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, in data de 9 februarie 2011, cu 86 voturi pentru si doua abtineri. Camera Deputatilor l-a…

- Parlamentari din USR PLUS vor sa modifice in Parlament legea adunarilor publice astfel incat protestele sa poata fi organizate mai ușor. Proiectul este la Camera Deputaților, for decizional. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot DESFIINȚA toate pensiile speciale, cu…

- Dupa ce pe 17 februarie plenul Parlamentului a adoptat abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor, avocatul Poporului, Renate Weber, nu a facut contestație la Curtea Constituționala, drept urmare legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.„Nu am sesizat Curtea Constituționala.…

- Uniunea Europeana așteapta o cantitate de aproximativ 10 milioane de vaccinuri anti-COVID-19 pe care grupul farmaceutic Pfizer trebuia sa le livreze in luna decembrie. Asta inseamna ca blocul comunitar a primit cu 30 % mai puține vaccinuri de la compania americana, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca va cere excluderea din partid a oricarui liberal care va vota moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Votul asupra moțiunii inițiata de PSD urmeaza sa fie dat in ședința de miercuri a Parlamentului. Luni a avut…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a incheiat un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu Universitatea de Vest din Timisoara si cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi in vederea derularii unui proiect de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru doctoranzi…