- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia sunt incluse in categoria locurilor de munca in conditii speciale activitatile incadrate in grupa 1 de munca din industria de armament, potrivit Agerpres. Au votat "pentru" 190 de deputati, unul a votat "impotriva",…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege prin care activitatile din industria de armament sunt incluse in categoria locurilor de munca in conditii speciale. De asemenea, persoanele care lucreaza in aceste locuri de munca sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta cu…

- Angajații incadrați in grupa 1 de munca din industria de armament vor fi incluși in categoria locurilor de munca in conditii speciale. Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege in acest sens.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile. Conform actului normativ, premierul este presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care permite decontarea tratamentului pe toata durata vietii victimelor de la Colectiv. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta…