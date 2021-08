Parlamentari americani şi europeni au adoptat o declaraţie prin care se opun Nord Stream 2 Presedintele Comisiei pentru Relatii Externe a Senatului SUA a adoptat luni o declaratie împreuna cu omologii din mai multe parlamente europene prin care se opun recentului acord dintre Washington si Berlin de a permite finalizarea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct în Germania pe sub Marea Baltica, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Interviu cu analistul Armand Goșu. A fost lasata Ucraina la mâna rușilor? De ce întâlnirea dintre Merkel si Biden e mult mai importanta decât s-a crezut.

''Consideram… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din SUA si alte 20 de state au condamnat luni arestarile in masa din Cuba si au cerut restabilirea deplina a accesului la internet pe insula care a fost zguduita recent de proteste, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Declaratia comuna a fost semnata de guvernele din SUA,…

- Cancelarul Angela Merkel iși menține dorința organizarii unui summit UE-Rusia, cu toate ca liderii europeni au respins vineri o asemenea inițiativa, lansata de Germania și Franța, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cancelarul german a declarat luni ca negocierile cu Rusia ar fi folositoare pe…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, afirma un oficial de la Washington. Klaus Iohannis a declarat ca a avut doua intalniri cu președintele american și…

- Pentru vacanțe cu trenul in Europa la preturi atractive, CFR Calatori recomanda oferta de calatorie Interrail Pass , ce va avea reduceri de 10% in luna iunie. Oferta este pentru ambele variante ale ofertei: Interrail Global Pass și Interrail One Country Pass. Reducerea se acorda tuturor categoriilor…

- Șeful Comisiei Senatului SUA pentru Afaceri Internaționale, Bob Menendez, impreuna cu colegii sai din Republica Ceha, Letonia, Germania, Lituania, Irlanda, Polonia și Marea Britanie, au emis o declarație cu privire la incidentul cu privire la aterizarea de urgența a avionului Ryanair la Minsk și au…

- De curand, Minelli a lansat single-ul Rampampam, care in scurt timp a ajuns in top 10 radio in Romania, ocupa primul loc pe Shazam Romania și are 6 milioane de vizualizari pe YouTube. Piesa este extrem de ascultata și in stainatate, in țari precum Marea Britanie, Germania, Rusia, Bulgaria, Lituania,…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, in conferința de presa de dupa intrevederea cu președintele polonez Andrej Duda, ca au convenit consolidarea schimburilor comerciale bilaterale din cele doua state și au discutat despre securitatea la Marea Neagra și pe flancul estic al NATO. „Am convenit cu domnul…