- Alianta USR-PLUS anunta ca a depus marti o plângere penala pentru înselaciune si pentru împiedicarea exercitarii drepturilor electorale, acuzând ca, sub aparența unui sondaj de opinie, are loc "o înselatorie electorala de proportii".Plângerea penala…

- Reprezentanții Alianței USR – PLUS au depus marți o plangere penala dupa ce au fost sesizați, de mai mulți cetațeni, ca au fost victimele unor false sondaje de opinie de tipul „push poll”. Prin aceasta metoda se incearca schimbarea opiniei alegatorului cu ajutorul unor informații neadevarate. Conform…

- Alianta USR PLUS a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central (BEC) listele de semnaturi pentru sustinerea candidaturilor la alegerile parlamentare programate in 6 decembrie. Alianta a depus aproape 260.000 de semnaturi, potrivit news.ro.Citește și: 'O avem pe doamna in portofoliu',ii spunea consilierul…

- Fostul europarlamentar PSD Claudia Tapardel acuza USR si PNL de „presiune” asupra Biroului Electoral al Sectorului 1, sustinând ca în acest caz poate fi depusa plângere penala, scrie Agerpres.„Îmi este teama ca tot acest scandal, toata aceasta presiune,…

- Acesta a declarat ca este "foarte probabil" ca reprezentantii USR PLUS si PNL sa detina majoritati in viitorul Consiliu General si in consiliile locale de sector. "Am castigat impreuna Primaria Generala, am castigat impreuna trei sau patru primarii de sector, am castigat impreuna majoritatea, foarte…

- Alianța USR PLUS București a depus plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru abuz in serviciu in legatura cu darea in plata a Satului Francez catre Costica Constanda. Liderii USR PLUS București o acuza pe Gabriela Firea ca a incercat in cinci ședințe de Consiliu General sa obțina votul consilierilor…

- Candidatul susținut de Alianța USR PLUS și PNL la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, miercuri, ca va depune plangere penala pentru „denunț calomnios” impotriva parlamentarilor PSD care su sesizat...

- Candidatul dreptei la Primaria Sectorului 5 Cristian Bacanu anunta ca a depus miercuri plangere penala la DNA impotriva contracandidatului sau de la PSD, primarul in functie Daniel Florea, pe care il acuza de mita electorala. Despre cei care accepta mita electorala afirma ca isi vand dreptul de a…