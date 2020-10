UDMR a depus liste de candidati la alegerile parlamentare, complete si partiale, in toate judetele tarii, dar si pentru strainatate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES, UDMR are in total 568 de candidati in circumscriptiile din tara si cinci candidati in circumscriptia din strainatate. "UDMR a inregistrat liste complete de candidati in 34 de judete si liste partiale in 8 judete, dar si in strainatate. In data de 7 octombrie, UDMR a depus peste 150.000 de semnaturi de sustinere, precum si lista de candidati ai Uniunii in circumscriptia din strainatate. Prin inregistrarea listelor…