- Organizarea alegerilor pe 6 decembrie inseamna ''crima cu premeditare'', iar aceasta este o asumare pe care nimeni intr-un stat de drept nu ar trebui sa o faca, a afirmat marti fostul europarlamentar Catalin Ivan, candidat din partea Partidului Ecologist Roman pentru Camera Deputatilor.…

- "Organizarea alegerilor arata un dezastru si asta in conditiile in care candidati de la toate partidele au reclamat fraudarea alegerilor. Am vazut aseara imagini cu dl Barna facand presiuni, el neavand nicio calitate. De ce nu vor renumararea? Pentru ca s-ar descoperi furtul de proportii facut in…

- "Am stabilit calendarul alegerilor parlamentare. (...) In ceea ce privește alianțele, alianțele se depun pana maine. PNL este cel mai puternic partid din Romania. este un partid care se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor și, normal, ca PNL participa la alegerile parlamentare…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca organizarea alegerilor nu va duce la creșterea numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19, daca se respecta normele sanitare. Președintele a cerut o sancționare drastica a celor care vor incalca legile și regulile de protecție sanitara.”Pe…

- "La Colectiv au murit niste oameni intr-un accident pe care nimeni nu putea sa il previnai iar eu mi-am asumat si mi-am dat demisia! Acum Orban nu poata sa spuna ca nu era pandemie in Romania, stie de sase luni. Daca organizeaza alegeri fara sa faca niste conditii clare de siguranta, daca deschizi…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca la alegerile locale pot fi organizate daca se menține nivelul actual al infectarilor cu coronavirus. Cu aproximativ 1.200 de cazuri noi raportate in fiecare zi, premierul susține ca autoritațile au reușit sa opreasca creșterea numarului de infecții cu…

- Senatorii și deputații se vor reuni in plen comun, miercuri, de la ora 13.00, pentru ca premierul Ludovic Orban sa explice daca pot fi organizate in condiții de siguranța alegeri locale pe 27 septembrie, au decis luni conducerile Camerei Deputaților și Senatului.Presedintele interimar al PSD,…

