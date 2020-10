Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan, fost presedinte al Consiliului Judetean Vrancea timp de 20 de ani, a fost lasat de PSD in afara listelor de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Astfel, PSD a transmis miercuri seara listele definitive de candidati in Vrancea, iar capii de lista sunt Nicusor Halici…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, ca dupa noi discuții in conducerea largita, Marian Oprișan a fost de acord sa nu mai ocupe un loc pe lista PSD Vrancea la alegerile parlamentare.Deputatul Nicușor Halici va deschide lista PSD la Camera Deputaților in Vrancea, iar deputatul…

- Candidatura lui Marian Oprișan pentru un loc eligibil la Senat a fost respinsa, miercuri de conducerea PSD. Consiliul Politic National a decis sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamentare dupa ce Marian Oprisan a convocat o ședința a organizației PSD Vrancea s-a pus camdidat…

- Marcel Ciolacu i-a reprosat lui Marian Oprisan ca a pierdut alegerile in judet pentru ca a insistat sa candideze pentru sefia Consiliului Judetean. Ca urmare, i-a luat functia de presedinte al organizatiei Vrancea si si-a asumat el functia de presedinte interimar. In plus, liderul PSD i-a transmis…

- Organizatia PSD Vrancea a anuntat, marti seara, ca si-a desemnat candidatii la alegerile parlamentare, fostul lider al filialei Marian Oprisan fiind primul pe lista pentru Senat, in timp ce Nicusor Halici deschide lista pentru Camera Deputatilor.

- Marian Oprisan deschide lista PSD Vrancea pentru Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a social-democratilor.Organizatia PSD Vrancea si-a desemnat, marti, candidatii la alegerile din 6 decembrie pentru…

- Foto Lucian Curelariu Consiliul Județean al PSD Vrancea a validat azi cu unanimitate de voturi listele de candidați ale social democraților vranceni la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Consiliul Județean al PSD este format din 178 de membri. De menționat ca inițial, Marian Oprișan a refuzat…

