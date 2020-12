Parlamentare2020/Antonel Tănase: Am votat pentru ca oamenii să îşi recupereze demnitatea furată Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, candidat PNL Bucuresti la Camera Deputatilor, a declarat ca a votat pentru ca oamenii sa isi recupereze demnitatea furata.



"Am votat pentru ca oamenii sa isi recupereze demnitatea furata in zeci de ani de guvernari care au facut rau Romaniei si Bucurestiului. Am votat pentru ca oamenii sa nu mai tremure de frig in propriile case, sa nu se mai spele la lighean si sa nu se mai teama ca nu vor mai fi in viata atunci cand va fi inaugurata autostrada de centura a Capitalei. Am votat pentru sanatatea Romaniei. Am votat pentru investitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

