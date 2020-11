Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a aprobat 748 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare, potrivit unui comunicat al AEP transmis, miercuri, AGERPRES. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca astazi (...) a adoptat Hotararea nr. 26/2020 privind…

- Termenul pentru depunerea, la Birourile electorale de circumscriptie, a listelor de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie s-a incheiat la 22 octombrie 2020. Potrivit calendarului alegerilor, constatarea ramanerii definitive a candidaturilor va fi pe 2 noiembrie, iar campania electorala…

- Judecatorii CCR au publicat, marți, motivarea deciziei potrivit careia Parlamentul are dreptul sa stabileasca data alegerilor parlamentare.In cuprinsul deciziei, Curtea Constituționala spune ca legea criticata este constituționala in raport cu criticile formulate, astfel ca dupa intrarea in…

- S-a adoptat Hotararea prin care s-a stabilit data alegerilor parlamentare, aceasta fiind 6 decembrie 2020.Conform Hotararii Guvenului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru Senat si Camera Deputatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei…

- Conform Hotararii Guvenului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru Senat si Camera Deputatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 154 din 3 septembrie 2020, principalele repere calendaristice ale acestei perioade sunt urmatoarele:…

- Hotararea privind calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie.Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie,…

- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020.

