Parlamentul a devenit, in ultimii ani, "un paravan pentru tot felul de personaje care au savarsit infractiuni" si care s-au ascuns in spatele imunitatii parlamentare pentru a bloca anchetele, a afirmat deputatul USR Stelian Ion, care a reafirmat ca in viitoarea legislatura initiativa "Fara penali in functii publice", blocata acum in Parlament, va fi litera in Constitutie.



"Fara penali in functii publice va fi litera in Constitutie si acesta este angajamentul pe care ni-l luam nu doar fata de milionul de romani care au semnat aceasta initiativa si care sunt initiatorii si promotorii…