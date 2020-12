Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca in urma rezultatelor finale reiese ca formatiunea va avea doi deputati in judet si un senator, iar al treilea deputat ar putea fi obtinut la redistribuire.



El a spus ca cei doi deputati ai PNL Arad vor fi Glad Varga, care este deputat si in prezent, si Sergiu Bilcea, iar la Senat va merge Ioan Cristina, care este si in prezent senator.



"Acest rezultat confirma ca PNL este forta politica numarul unu in judet (...). In noul Parlament vrem sa legiferam atat de bine incat…