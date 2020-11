Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Cristian Pîrvulescu afirma ca nu se asteapta la schimbari semnificative fata de alegerile locale în campania electorala pentru parlamentare, al carei principal subiect va fi pandemia, dar sustine ca va fi o batalie pentru indecisi, în conditiile în care ne asteptam…

- Politologul Cristian Pirvulescu afirma ca nu se asteapta la schimbari semnificative fata de alegerile locale in campania electorala pentru parlamentare, al carei principal subiect va fi pandemia, dar sustine ca va fi o batalie pentru indecisi, in conditiile in care ne asteptam la o prezenta redusa…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la finalul sedintei BPN, ca a fost stabilit calendarul la alegerile parlamentare si ca el va conduce campania electorala, pentru ca este un lucru pe care si-l asuma in calitate de lider al partidului.

- Birorul Politic National al PNL s-a reunit, miercuri, intr-o ședința in care s-a stabilit calendarul pentru alegerile parlamentare cre vor avea loc in decembrie. Liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat ca el este cel care va conduce campania electorala. „Am stabilit calendarul…

- Campania electorala pentru alegerile locale a fost una "bizara'' si ''atipica'', pentru ca toata lumea s-a ajustat la niste circumstante speciale, este de parere sociologul Barbu Mateescu. "Pandemia a blocat foarte multe initiative, foarte multe actiuni posibile de comunicare si s-a comunicat mai…

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- Liderii parlamentari ai PSD, PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților naționale au depus un proiect de lege care vine cu noutați importante pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie. Printre semnaturile de susținere nu se regasesc semnaturi de la Pro Romania și ALDE. ȘTIRIPESURSE.RO…

- Alegerile locale 2020 intra in linie dreapta: vineri, 27 august, la ora 00.00, incepe campania electorala pentru alegerea primarilor și a consiliilor locale și județene. Campania se va incheia sambata, 26 septembrie, la ora 07.00, cu 24 de ore inainte de deschiderea urnelor de vot. Anul acesta, campania…