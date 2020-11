Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”Dreptul la viața” din Huedin a adunat incalțaminte de iarna pentru copiii nevoiași din zona Cetatea Veche, dupa discuțiile starnite de postarea viralizata la nivel național, in care se discuta despre o pereche de adidași Balenciaga, in valoare de 3.600 de lei, ultima fița din școlile bucureștene. …

- In urma cu 7 ani, primaria ii evacua din casele improvizate și-i muta un kilometru mai departe, pe o groapa de gunoi. Deși primarii s-au schimbat, lucrurile au ramas la fel de atunci. Și asta, chiar daca instanța a decis in favoarea celor o suta de oameni, jumatate dintre ei copii, care traiesc in continuare…

- Partidul Social Democrat, organizația Vrancea, a depus joi listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Delegația candidaților care a mers la BEJ a fost condusa de președintele interimar al PSD Vrancea, Nicușor Halici. Social democratul este cel care deschide lista candidaților…

- ALDE Vrancea si Pro Romania au depus, joi, candidaturile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, cele doua formatiuni politice care sunt in proces de fuziune avand liste comune sub sigla Pro Romania. "Astazi am depus candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat din partea Aliantei Pro…

- Consiliul Politic National al PSD (fostul CEx) a decis, marți, sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamenare, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Citește și: Cum l-a zdrobit Florin Iordache, la vot, pe candidatul PNL + USR la șefia Consiliului LegislativOrganizatia…

- Marcel Ciolacu le-a cerut social-democraților care au pierdut localele cu o diferența mare fața de caștigatori sa inceteze sa revendice primul loc pe listele pentru parlamentare. „PSD s-a schimbat. Suntem cel mai mare partid din Romania și oamenii așteapta altceva de la noi. Credibilitatea noastra depinde…

- Oficialul a mai spus ca este menirea cadrelor didactice sa faca activitați de predare-invațare și evaluare, indiferent de mediul folosit, online sau offline, și ca nu-i ințelege pe profesorii care refuza sa faca școala online, scrie eudpedu.ro. "Noi nu avem profesori care sa refuze sa lucreze…

- O situatie bizara. In timp ce copiii sunt obligati sa mearga la scoala, deci sa se expuna pericolului de a se infecta, maturii pot decide singuri daca sa mearga sau nu la vot. Daca nu se duc la scoala, elevii risca sa nu mai primeasca alocatii, de exemplu. Parintii pot fi amendati daca nu-si trimit…