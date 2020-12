PSD a castigat alegerile parlamentare cu 29,81% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,38% pentru Camera Deputatilor, urmat de PNL, cu 25,56% la Senat si 25,16% la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, Biroul Electoral Central, dupa centralizarea proceselor verbale din 98,68% din sectiile de votare. Pe locul al treilea se afla Alianta USR-PLUS care a obtinut 15,44% […] The post PARLAMENTARE 2020. Rezultate parțiale prezentate de BEC. Cate voturi au obținut cele 5 partide parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .