Parlamentul marcheaza luni, 16 decembrie 2019, de la ora 12,00, printr-o sedinta solemna, implinirea a 30 de ani de la Revolutia Romana din 1989. ‘Avand in vedere rolul istoric determinant pe care Revolutia l-a avut, precum si faptul ca Parlamentul Romaniei are datoria morala de a omagia jertfa eroilor Revolutiei Romane care s-au sacrificat pentru rasturnarea regimului dictatorial, propunem ca Parlamentul sa marcheze acest important moment istoric prin organizarea unei sedinte comune solemne consacrate implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana’, se arata in Memorandumul intern aprobat de conducerea…