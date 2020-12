Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Cristian Ghinea este primul ministru in guvernul Florin Cițu, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a fost avizat. El a primit 16 voturi favorabile și cinci voturi...

- „Am primit aviz pozitiv. Ma bucur pentru acest lucru. Pentru mine e a patra audiere, ce am spus la prima audiere m-am tinut de cuvant, ca vorbim de ajutorul pentru Complexul Energetic Oltenia, ca vorbim de reactoarele de la Cernavoda, toate sunt in stadiul in care se pot apuca de investitii pe viitor”,…

- Ministrul propus pentru portofoliul Justitie, Stelian Ion, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru)

- Ministrul propus pentru portofoliul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 13 voturi "pentru" si 6 "impotriva". AGERPRES /(AS-autor: Sorinel Penes, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- USR-PLUS a validat, marti seara, lista celor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern condus de liberalul Florin Citu. Ministrii pe care USR PLUS i-a propus sa faca parte din noul guvern sunt: - Dan Barna - viceprim-ministru - Catalin Drula - Ministerul Transporturilor - Claudiu Nasui -…

- Lista completa a miniștrilor propuși in viitorul Guvern condus de Florin Cițu: 9 ministere ajung la PNL, 6 la USR-PLUS și 3 la UDMR. Cine preia Finanțele Structura viitorului Guvern, condus de Florin Cițu, s-a clarificat. Cel mai probabil, vicepremieri vor fi Dan Barna și Kelemen Hunor. Din cele 18…

- Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba cu acte in regula inca de astazi, dupa votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului si programul de guvernare vor fi depuse la Parlament in jurul orei 8,00, iar sedinta Birourilor permanente reunite va avea loc intre orele 9,00 si 10,00, scrie…