Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Parisului si-au exprimat duminica o opozitie foarte larga fata de trotinetele electrice de inchiriat, aproape 90% votand impotriva in cursul unei consultari fara precedent, potrivit datelor publicate de primaria capitalei Frantei, scrie AFP.

- Locuitorii capitalei franceze au votat in proportie covarsitoare impotriva pastrarii trotinetelor electrice in oras, in urma unui referendum organizat duminica. Parisul are una dintre cele mai bine reglementate piete a trotinetelor electrice, insa, este posibil ca aceasta sa dispara complet din oras,…

- Parisul are una dintre cele mai bine reglementate piete a trotinetelor electrice, insa, este posibil ca aceasta sa dispara complet din oras, ca urmare a rezultatului celui mai recent referendum local. In cadrul referendumului organizat de primarul Anne Hidalgo, 89% dintre votanti s-au pronuntat pentru…

- Locuitorii Parisului si-au exprimat duminica o opozitie foarte larga fata de trotinetele electrice de inchiriat, aproape 90% votand impotriva in cursul unei consultari fara precedent, potrivit datelor publicate de primaria capitalei Frantei, scrie AFP.

- Locuitorii Parisului si-au exprimat duminica o opozitie foarte larga fata de trotinetele electrice de inchiriat, aproape 90% votand impotriva in cursul unei consultari fara precedent, potrivit datelor publicate de primaria capitalei Frantei, scrie AFP, citat de Agerpres.Primarul Anne Hidalgo s-a…

- Locuitorii Parisului si-au exprimat duminica o opozitie foarte larga fata de trotinetele electrice de inchiriat, aproape 90% votand impotriva in cursul unei consultari fara precedent, potrivit datelor publicate de primaria capitalei Frantei, scrie AFP.

- Parizienii vor fi invitati sa voteze daca vor permite sau nu ca serviciile de inchiriere a trotinetelor sa continue sa functioneze in capitala Frantei. Autoritatile iau in calcul interzicerea controversatelor vehicule de inchiriat, a declarat primarul orasului.

- Locuitorii din Paris vor vota in luna aprilie pentru a decide daca Primaria din capitala Frantei ar trebui sa permita companiilor sa continue sa ofere spre inchiriere trotinete si scutere electrice, a anuntat sambata primarul local, Anne Hidalgo, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi…