Pariurile pe handicapuri asiatice de la A la Z

- Oferta fotbalistica a zilei este relativ decenta. Avem programate meciuri importante in semifinalele UEFA Europa League, acolo unde se joaca Arsenal – Atletico Madrid și Marseille – Salzburg. Putem extrage pronosticuri de profit și din Liga 1, competiție care ne propune restanța din dealul Copoului,…

- Liverpool s-a impus in fața Romei, 5-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League, dupa un meci spectaculos. Returul va avea loc pe 2 mai. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, regreta doar relaxarea de final, dupa ce s-a grabit sa-l scoata pe Salah. "Am fi fost perfecți daca se termina 5-0 ori…

- Eric Abidal, ambasador al UEFA, a avut mana buna pentru francezii sai, Olimpique Marseille urmand sa joace impotriva celor de la Salzburg, in timp ce Arsenal o va intalni pe Atletico Madrid. Turul semifinalelor Europa League sunt programate la 26 aprilie, in timp ce partidele retur are loc pe 3 mai,…

- In etapa cu numarul 31 din campionatul Olandei, PSV joaca in fata celor de la Ajax intr-un meci in care poate deveni campioana, cu 4 etape inainte de finalul sezonului in Eredivisie. Cota este 2,10 pe www.unibet.ro pentru o victorie a celor de la PSV cu marea sa rivala. Pentru a cuceri titlul in…

- Liga Campionilor a oferit meciuri spectaculoase in returul sferturilor de finala, iar Europa League a continuat spectacolul in fotbalul european. Lazio, echipa care a eliminat-o pe Steaua, s-a facut de ras cu Salzburg. Dupa 4-2 la Roma, italienii au pierdut calificarea in urma infrangerii cu austriecii.…

- Gigi Becali i-a fixat prețul de vanzare lui Harlem Gnohere, golgeterul echipei, cel care in iarna a avut o oferta tentanta din Asia, dar refuzata de patron. Gnohere se afla la cel mai bun sezon al sau din fotbalul romanesc! Are 13 goluri marcate in Liga 1 și cinci in cupele europene, fiind jucatorul…

- Biletul zilei: Ziua de sambata vine cu obișnuitul program bogat in evenimente de top. Astfel, redacția pariuri1x2.ro a avut de unde alege pentru a forma biletul ce ne va dubla astazi miza. Fotbalul ne furnizeaza și de aceasta data cele trei evenimente alese. Bayern continua sa domine…

- Cristiano Ronaldo, 116 goluri in Liga Campionilor la fotbal. Are mai multe goluri decat Monaco, Roma, PSV, Benfica… Incredibile sunt cifrele portughezului de la Real Madrid, care lupta in fiecare zi cu recordurile. Lusitanul de 32 de ani are mai multe goluri decat 117 cluburi dintre cele 137 care au…