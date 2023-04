Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA,…

- IKEA, care si-a deschis primul magazin din SUA in 1985, langa Philadelphia, incearca sa castige cote de piata in SUA, deoarece consumatorii cu bani mai putini cauta produse mai accesibile. ”vedem oportunitati in toate statele din SUA, dar as spune in special in Sud, unde vedem o cerere mare, la care…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

Incepand cu rezultatele trimestrului I, care vor fi anuntate pe 2 mai, Ford va incepe raportarea pe unitati…

- Federația Internaționala de Fotbal ( FIFA ) a aprobat formatul pentru urmatoarea Cupa Mondiala, care va avea loc in SUA, Mexic și Canada in 2026. Consiliul FIFA, reunit la Kigali, in Rwanda, a anunțat ca turneul va avea 48 de echipe, imparțite 12 de cate 4 naționale, in loc de 16 de cate 3, cum se știa…

- Grupul italian de utilitati Enel a anuntat joi ca isi va vinde operatiunile din Romania catre grupul grec Public Power Corp (PPC) pentru 1,26 miliarde de euro, in cadrul unui plan care vizeaza reducerea datoriilor si concentrarea pe energiile verzi. „Acordul prevede plata de catre PPC a unei sume totale…

- Polonia ar fi dispusa sa trimita avioane de vanatoare F-16 Ucrainei in cazul unui consens in cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Daca ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, as fi favorabil trimiterii acestor avioane de vanatoare”, a…

- Statele Unite isi intensifica asistenta militara pentru Ucraina sub forma de artilerie si tancuri, dar nu va trimite Kievului și avioane de lupta, a declarat președintele american Joe Biden, informeaza Politico . Intrebat luni de un reporter din afara Casei Albe daca SUA ar livra in Ucraina avioanele…