Stiri pe aceeasi tema

- Numarul turiștilor este tot mai mare in Orașul din Inima Transilvaniei. Potrivit ultimelor statistici, numarul turiștilor straini care au ajuns in Cluj-Napoca este de 4 ori mai mare ca și in 2021.

- Rusia a anuntat miercuri expulzarea a 34 de diplomati francezi, ca masura de retorsiune, dupa ce Franta a expulzat, in aprilie, 41 de diplomati rusi, suspectati de spionaj, in urma invaziei ruse a Ucrainei, informeaza News.ro . Ambasadorul Frantei la Moscova a fost convocat miercuri la sediul Ministerului…

- Un oraș din Romania ii intampina pe turiști cu diverse beneficii, precum reduceri și servicii gratuite. In anumite condiții, intrarea la muzee sau masa la anumite restaurante vor fi reduse sau gratuite pana la sfarșitul anului. Despre ce oraș este vorba? Gratuitați pana in decembrie Oradea este orașul…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca decizia Frantei de a expulza zeci de diplomati rusi risca sa conduca la intreruperea relatiilor diplomatice, insa a salutat eforturile pentru pace ale presedintelui Emmanuel Macron, criticand atitudinea Statelor Unite, anunța mediafax.…

- Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cotidianul britanic The Independent recomanda un oras important din Romania si le prezinta cititorilor cateva sugestii cu locuri ce merita vizitate. Orasul e descris ca „o bijuterie cu un centru medieval frumos si cu un calendar plin de festivaluri”

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.