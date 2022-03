Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- Statele Unite au dat „unda verde” țarilor NATO pentru furnizarea de avioane de lupta Ucrainei, la o zi dup[ cerea pre;edintelui ucraonean Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a tansmis, duminica, un nou mesaj, dupa ce aeroportul din orașul Vinnița a fost bombardat cu opt rachete. Acesta a cerut „inchiderea cerului deasupra Ucrainei” pentru toate rachetele rusești și avionele de lupta și o linie umanitara. Aeroportul din orașul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un „apel disperat” sambata, in fața congresmenilor americani, cerand avioane pentru a lupta impotriva invadatorilor rusi, a declarat liderul majoritatii democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, 4, la Bruxelles, inaintea reuniunii extraordinare a miniștrilor afacerilor externe din statele membre UE, ca cel mai important subiect pentru Romania este „raspunsul pe care NATO ar trebui sa-l dea agresiunii ruse”.„In ceea ce privește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe retelele de socializare din centrul orasului Kiev, in care dezminte zvonurile conform carora ar fi cerut armatei sa se predea in fata trupelor ruse. “Sunt multe informatii false in mediul online care spun ca am cerut armatei sa se predea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…

- Presedintele francez, Emmanul Macron, a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta isi accelereaza desfasurarea unor militari in Romania, in cadrul NATO, in urma invaziei Ucrainei de catre armata rusa si a dat asigurari in cadrul unui summit exceptional UE ca Parisul va ”continua sa livreze materiale militare…