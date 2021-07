Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffle, simbolul Parisului, a fost deschis pentru public, dupa opt luni de la inchiderea sa din cauza pandemiei de Covid-19. Este cea mai lunga perioada in care accesul vizitatorilor nu a fost posibil dupa Al Doilea Razboi Mondial, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Primii vizitatori…

- Un numar de 130 de țari, printre care și Romania, a anunțat ca sprijina introducerea unei taxe de minimum 15% la nivel global, astfel incat multinaționalele sa nu mai evite plata impozitului pe profit prin virarea banilor catre paradisuri fiscale. Se estimeaza recoltarea a 150 de miliarde de dolari.…

- Tot mai puține cazuri raportate zilnic, la Cluj, in ciuda numarului mare de teste efectuate zilnic. Totuși, alte 2 persoane au murit in lupta cu COVID-19.Situația epidemiologica din județul Cluj se prezinta astfel:Rata incidenței pe județul Cluj : 0,35;In ultimele 24 de ore, 10 persoane au fost confirmate…

- Spitalul Foișor s-a redeschis, luni, pentru pacienții cu probleme ortopedice. Zeci de persoane s-au internat deja și așteapta sa fie operate. Luni dimineața a inceput internarea primilor pacienți, aflați prioritar pe listele de așteptare. “Va fi o procedura de internare in pași clar stabiliți, care…

- Angajari la Vaslui Foto: Arhiva. O fabrica de traditie din Vaslui, Fabrica de Confectii, vrea sa angajeze nu mai putin de 500 de persoane. Pentru ca muncitorii calificati sunt greu de gasit, conducerea societatii sustine ca va coopta si muncitori fara calificare în domeniu,…

- Turnul Eiffel din Paris, Franța, va fi redeschis publicului incepand cu 16 iulie, la mai bine de șase luni de la inchidere in contextul pandemiei de coronavirus, cu o capacitate de primire in lifturi de 25%, a anuntat operatorul sau joi AFP, citata de Agerpres . Simbolul Parisului va primi in aceasta…

- Italia și-a atins obiectivul de a administra 500.000 de vaccinari COVID-19 intr-o singura zi, a declarat vineri ministrul Sanatații, Roberto Speranza, citat de Reuters. Pragul a fost atins joi. Oficialii...