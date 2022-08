Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul IntenCity 2022. Nici bine nu s-a terminat Untold-ul de la Cluj, ca fanii muzicii electronice vor mai avea parte de un festival. Este prima ediție pentru „IntenCity”, festival organizat la Craiova. Lista vedetelor care vor urca pe scena Stadionului Ion Oblemenco, cuprinde nume mari ale genului.…

- Paris Hilton nu vine la Craiova. DJ-ița din Statele Unite nu va mai urca pe scena de la festivalul IntenCity, a declarat in exclusivitate pentru Euronews , edilul orașului – Lia Olguța Vasilescu. Inițial, in spațiul public a aparut o informație pe surse, confirmata, de altfel, de edilul Craiovei, potrivit…

- Paris Hilton vine in Romania! Vedeta internaționala, care este și DJ, e invitata sa puna muzica la festivalul organizat de Lia Olguța Vasilescu la Craiova. Paris Hilton va fi pe scena alaturi de nume deja consacrate precum Afrojack, DJ Snake sau Paul Van Dyk. Paris Hilton este cunoscuta pentru…

- Mihaly Varga, ministrul ungar al finantelor, a lansat joi atacuri la adresa Uniunii Europene intr-un discurs la Baile Tusnad, potrivit Rador, care citeaza agenția MTI. Liderii FIDESZ au o campanie indelungata de atacuri la adresa UE dupa ce instituțiile europene au sancționat derapajele anti-democratice…

- In aceasta vara, la Pitesti va fi finalizata cea mai moderna sala polivalenta din tara noastra. Sala a fost realizata de catre aceeasi firma care a construit si Cluj Arena si stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

- Primarul municipiului Craiova, Olguta Vasilescu, afirma ca debitul precipitatiilor cazute sambata in oras este mai mult decat dublul capacitatii pe care canalizarea oricarui oras o are de a prelua apele pluviale. Edilul sustine ca, in conditiile in care este a treia astfel de furtuna in decurs de doar…

- Scena de un milion de euro la „UNTOLD de Craiova“. Pentru ca megafestivalul denumit „Craiova IntenCity” sa aiba loc nu este suficienta doar alegerea unei firme care sa se ocupe de promovare si de vanzarea biletelor. Opera Romana Craiova, institutia care achizitioneaza serviciile de organizare a evenimentului…