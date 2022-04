Părinții unui copil de 1 an și 8 luni din Satu Mare, suspectați că și-au omorât în bătaie copilul. Medicii au alertat poliția Medicii au fost cei care au alertat poliția, dupa ce copilul de 1 an și 8 luni a ajuns la spital in stare grava cu urme de violența la nivelul capului. Copilul a murit pe patul de spital, iar polițiștii au deschis o ancheta, scrie ziarul local PresaSM. Micuțul a fost preluat saptamana trecuta de catre un echipaj medical de prim-ajutor din localitatea Dindești, județul Satu Mare, in stare critica și transportat la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare. Copilul prezenta urme de violența la nivelul capului și avea cel puțin un membru superior fracturat. In ciuda eforturilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

