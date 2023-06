Pãrintii singuri nu vor putea fi obligati sã presteze muncã de noapte APROAPE LEGE… Problema parintilor singuri care erau nevoiti sa acopere si ture de noapte este cu un pas mai aproape de rezolvare. Proiectul legislativ care prevede ca cei care isi cresc singuri copiii nu mai trebuie sa acopere ture de noapte a trecut de Senat si merge la votul decisiv al deputatilor. Parintele dintr-o familie […] Articolul Parintii singuri nu vor putea fi obligati sa presteze munca de noapte apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

