- Șeful Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc, afirma ca parinții elevilor ii pot semnala, intr-un mail catre instituția pe care o conduce, daca sunt cazuri in care unitațile de invațamant le solicita bani pentru materiale sanitare sau didactice. Inspectorul general a facut un apel…

- Saptamana trecuta, statul Illinois din SUA a devenit primul care a adoptat o lege care stabilește garanții pentru minorii care apar in videoclipurile postate online și cum trebuie aceștia sa fie compensați de parinții lor, informeaza CNN.

- Este greu de crezut, dar cercetatorii de la o universitate din Texas au descoperit ca muștele moarte ar putea fi transformate in plastic biodegradabil. Aceasta inovație este valoroasa avand in vedere dificultatea in gasirea surselor noi de polimeri biodegradabili, scrie The Guardian.„Vreme de 20…

- Maria Pavelean a cantat prima oara pe cand avea doar cinci ani, alaturi de Cristina Bugnar, care avea sa devina și ea o interpreta de succes. In clasa I, a inceput sa frecventeze Clubul Copiilor din Prundu Bargaului. Aici l-a intalnit pe profesorul Dumitru Ciupa – taragotist și fluieraș vestit. Maria…

- Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat, iar familia ramane cea mai importanta pentru ea. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” iși ajuta parinții financiar in fiecare saptamana.Ramona Olaru, una dintre cele mai cunoscute asistente TV, a ajuns in momentul in care ea este sprijin familiei. Blondina…

- Trapperul Gheboasa s-a dat in spectacol la Untold, intr-un concert la care au asistat mii de adolescenți. Directorul general al Direcției de Protecție a Copilului Cluj, Nicoleta Molnar, spune ca instituția pe care o conduce nu a primit nicio plangere din partea vreunui parinte sau a unui copil legat…

- Scandalul provocat de Gheboasa la Untold, unde mii de adolescenți au cantat la unison cu versuri pline de obscenitați și indemnuri la consumul de droguri, a fost taxat de expertul antidrog Catalin Țone. El atrage atenția asupra vulnerabilitații adolescenților și le cere parinților mai multa atenție

- Sora copilei de 12 ani, decedata in urma accidentului de la Comrat, se afla in secția de reanimare, la o instituție medicala din Chișinau. Deputatul Adunarii Populare, Alexandr Tarnavski, a anunțat ca liceul pe care il frecventeaza copila a lansat colectare de fonduri, pentru a-i sprijini familia, transmite…