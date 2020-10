Părinții își vor putea lua zile libere plătite și când vor fi suspendate cursurile din cauza alegerilor Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de OUG care reglementeaza acordarea de zile libere platite parinților in mai multe situații de suspendare a cursurilor. Proiectul prevede acordarea zilelor libere platite și pentru alte situații stabilite prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații Speciale de urgența sau ordin al ministrului educației și cercetarii, situații care impun suspendarea temporara a cursurilor, cum ar fi, spre exemplu suspendarea cursurilor in timpul desfașurarii procesului electoral. Zile libere pot fi luate și in situatia in care activitatea didactica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

