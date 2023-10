Stiri pe aceeasi tema

- Mama jucatorului columbian al echipei Liverpool, Luis Diaz, a fost eliberata sambata de politie la Barrancas, in nordul Columbiei, dupa ce fusese rapita, dar autoritatile il cauta in continuare pe tatal lui, a anuntat presedintele tarii, Gustavo Petro, informeaza AFP.Potrivit presei columbiene, parintii…

- Luis Diaz (26 de ani), starul lui Liverpool, trece prin momente cumplite, dupa ce parinții sai au fost rapiți in Columbia noaptea trecuta. Mama acestuia a fost salvata, dar tatal sau n-a putut fi inca recuperat de autoritațile columbiene. Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta in orașul Barrancas,…

- Bursa Dr.Julius Morar(Mandel) a fost inființata in anul 2023, cu sprijinul familiei regretatului doctor, de catre Asociația Maramureș Heritage. Aceasta bursa se adreseaza elevilor claselor VII – XI din cadrul unitaților școlare maramureșene. Elevii trebuie sa realizeze un proiect școlar avand ca subiect…

- Peste 20.000 de persoane au manifestat miercuri in capitala Columbiei, Bogota, in sprijinul politicii presedintelui de stanga Gustavo Petro si guvernului sau, transmite AFP. Raspunzand apelului primului presedinte de stanga (ales in vara lui 2022) din istoria Columbiei, indigenii, muncitorii si studentii…

- Fiul presedintelui din Columbia va fi judecat, fiind acuzat de imbogatire ilicita si de spalare de bani. Presedintele sustine ca nu a stiut despre activitatile fiului. Nicolas Petro, fiul presedintelui Columbiei, Gustavo Petro, va fi judecat intr-un proces de imbogatire ilicita si spalare de bani. Presupusele…

- Pictorul si sculptorul columbian Fernando Botero, celebru pentru personajele sale voluptoase si considerat unul dintre cei mai mari artisti ai secolului XX, a murit vineri la varsta de 91 de ani, relateaza AFP, citat de news.ro."Fernando Botero, pictorul traditiilor si defectelor noastre, pictorul…

- Are 26 de ani și cantarește doar 38 de kilograme. O tulburare intestinala extrem de grava o impiedica pe Monica sa ia in greutate. Tanara duce o viața marcata de suferința. Infecții digestive și respiratorii recurente, greutate sub limita normala, imunitate scazuta, alergii alimentare și respiratorii,…

