Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea unui colegiu din Buzau trebuie sa ștearga din registre nota 2 la purtare data unui elev, in urma cu peste cinci ani, și sa-i plateasca daune morale de 3.000 de euro. Parinții lui au acționat școala in instanța, in 2018, iar procesele s-au incheiat cu decizie definitiva a Curții de Apel.

- „Mi-au spus mie, i-au spus primului ministru ca parte din cantitatile care intra in Romania si se duc spre portul Constanta, de exemplu, sunt descarcate si nu ajung sa fie exportate si, cumva la negru, se descarca undeva, ilegal, pentru ca nu ai voie sa faci acest lucru pe legislatia din Romania in…

- Mare galceava intr-o asociatie de proprietari din Craiova. Unii dintre proprietari ii reproseaza presedintelui ca foloseste banii din fondul de reparatii si penalitati dupa cum vrea el. Locatarii spun ca-i incarca cu penalitati dupa ce a stabilit cel mai mare procent de penalitati permis de lege, adica…

- Totul s-ar fi intamplat dupa ce elevul impreuna cu alți colegi ar fi facut galagie și mizerie in microbuz și l-ar fi jignit pe șofer. Iar acest lucru s-ar mai fi intamplat și in trecut. Imaginile au fost filmate de ceilalți elevi și postate pe internet, unde au starnit revolta. Pe imagini se vede cum…

- Noi reguli și consecințe pentru parinții care doresc sa-și retraga copiii de la școala. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare sa sesizeze organele de cercetare in asemenea cazuri. Invațamantul la domiciliu nu este recunoscut in Romania Ministerul Educației a decis ca parinții care…

- Un barbat din Brașov a fost reținut dupa ce a fost prins accesand mai multe conturi bancare din care a sustras diferite sume de bani, pe care le-a folosit ca sa comande mai multe telefoane mobile. Hackerul era cercetat de polițiștii clujeni, insa a fost surprins in flagrant de polițiștii din…

- Scoala si gradinita de stat incep sa semene, din ce in ce mai mult, cu cele private. Si nu ne referim aici la conditiile oferite, ci la banii pe care parintii sunt nevoiti sa ii scoata din buzunar, fie lunar, fie la un anumit interval de timp. In majoritatea scolilor se cer fondul clasei si fondul scolii,…