Părinții care au copii până la opt ani vor putea munci mai multe zile pe lună de acasă. Proiect Parinții care au copii pana la opt ani vor putea munci mai multe zile pe luna de acasa. Proiect Parinții care au copii cu varsta de pana la opt ani vor putea munci patru zile pe luna de acasa, prevede un proiect pe care PNL il depune in Parlament. De asemenea, liberalii susțin reducerea TVA la 5% pentru produsele pentru sugari și pentru scaunele auto pentru copii. „O masura extraordinar de buna pe care […] Citește Parinții care au copii pana la opt ani vor putea munci mai multe zile pe luna de acasa. Proiect in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

