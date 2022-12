Stiri pe aceeasi tema

- Concediu de doi ani pentru persoanele care adopta un copil. Legea, adoptata de Senat Proiectul ce prevede cresterea de la unul la doi ani a duratei concediului de care beneficiaza persoanele care adopta un copil a fost adoptat de Senat. Senatorii au adoptat miercuri, 14 decembrie, un proiect care vizeaza…

- Autoritatile neozeelandeze au cerut, marti, justitiei sa le incredinteze custodia unui bebelus ai carui parinti se opun unei operatii chirurgicale menite sa-i salveze viata, de teama ca nu cumva el sa primeasca sange provenind de la donatori vaccinati impotriva COVID-19, informeaza AFP. Autoritatile…

- Mirabela și-a petrecut primii șase ani din viața in orfelinatele din Romania, de unde a fost infiata in 1997 de o familie franceza.Acum, in varsta de 31 de ani, Mirabela este o artista completa care imbina dansul, acrobațiile și pictura.Ea mereu a simțit ca ii lipsește legatura cu originile ei. Printr-o…

- Parintii unui nou-nascut ar putea imparti in mod egal concediul si indemnizatia de crestere a copilului. Un proiect de lege initiat in Parlament permite ca atat mama cat si tata sa beneficieze in acelasi timp, chiar si un an, de concediu.

- Un copil de un an, din Nistoresti, a murit, luni seara, dupa ce s-ar fi strangulat cu cablul de incarcare al unul telefon mobil, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea

- Un copil, in varsta de trei ani, ar fi in pericol, dupa ce parinții lui au murit. Mama micuțului, care mai are o fetița, a decedat la varsta de 19 ani. Femeia și minorul au fost duși la cerșit in Franța chiar de partenerul acesteia. Bunica micuților se teme și cere ajutorul, in exclusivitate pentru…

- O fetița de 2 ani, lasata nesupravegheata de parinți, a fost salvata de la moarte de un polițist local din oraș. Micuța a cazut in fantana arteziana din Parcul «Ialomița» și a fost scoasa din apa de catre agentul principal Florin Augustin Toma, aflat la plimbare in același parc alaturi de copii. «Am…

- Iași, 22 septembrie 2022: Parinții unui copil care nu a supraviețuit unei forme agresive de cancer au decis sa doneze fondurile stranse pentru tratamentul acestuia pentru ca alți copii bolnavi sa aiba cat mai repede dupa diagnostic șansa unui tratament adecvat. Astfel, Spitalul Clinic de Urgența pentru…