- Partidul bulgar anti-elite denumit ''Exista un astfel de popor'' (ITN) a propus vineri un guvern minoritar, dar raman semne de intrebare asupra sanselor sale de a obtine in parlament sprijin suficient pentru un vot de incredere, transmite Reuters. Aceasta formatiune, condusa de cantaretul…

- ITN (Exista un astfel de popor), partidul anti-sistem care a caștigat alegerile din Bulgaria de duminica, a anunțat ca se va retrage din negocierile pentru formarea unui nou guvern și ca va susține formarea unui guvern minoritar, relateaza Reuters.

- Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara in putin peste 100 de zile. Este de asteptat o competitie stransa intre partidul conservator GERB al fostului prim-ministru Boiko Borisov si partidul populist Exista un Astfel de Popor (ITN) al animatorului de…

- O televiziune americana din Polonia care critica guvernul nationalist de la Varsovia si-ar putea pierde licenta din cauza uneoi propuneri de modificare a legislatiei, au afirmat joi parlamentari ai opozitiei, ei exprimandu-si ingrijorarea in crestere legata de libertatea presei din tara, transmite…

- Un nou partid bulgar, ”Exista un astfel de popor” (ITN, populisti, antisistem), este creditat de un sondaj de opinie, publicat luni, aproape la egalitate cu Partidul GERB (centru-dreapta) al lui Boiko Borisov, aflat la putere in ultimii aproape zece ani, in vederea unor noi alegeri legislative prevazute…

- Premierul Suediei, Stefan Lofven, a declarat joi ca el fie va demisiona, fie va convoca alegeri anticipate in cazul in care guvernul sau va cadea luni in urma unui vot de neincredere al parlamentului, informeaza Reuters si AFP. "Am doua optiuni, fie sa convoc noi alegeri, fie sa demisionez", a declarat…

- Comisia Electorala înfiintata de junta din Myanmar urmeaza sa dizolve Liga Nationala a Democratiei (LND), partidul lui Aung San Suu Kyi, pe care-l acuza de fraude în alegerile legislative din noiembrie, relateaza Reuters și News.ro.Aceasta hotarâre a fost luata într-o…