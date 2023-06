Parfumuri de brand cu mirosuri încântătoare și proprietăți vindecătoare Esențele unor plante, mirodenii, fructe și flori se obțin prin distilarea cu abur, prin procese de uscare, fermentare și infuzare și sunt folosite la realizarea parfumurilor. Acestea pot avea proprietați vindecatoare uimitoare și pot inlocui ingredientele sintetice. De exemplu, parfumurile cu note de lavanda sunt minunate și au efect relaxant datorita proprietaților acestei flori. Astfel de parfumuri ajuta in calmarea durerilor de cap și in relaxare, dupa o zi agitata. Lavanda are capacitatea de a reduce tensiunea, de a ameliora durerea și de a trata problemele respiratorii. Parfumurile de lavanda… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

