Stiri pe aceeasi tema

- Slujbele de Sarbatoarea Floriilor și pentru Invierea Domnului, de Paști se vor savarși de preoți in toate bisericile ortodoxe cu ușile inchise. Un comunicat al BOR anunța ca in acest...

- In contextul in care bisericile vor fi inchise in noaptea de Inviere, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru credinciosi, explicand ca „sacrificiile pe care le facem fiecare dintre noi ajuta enorm la blocarea raspandirii infectiei”.

- ​Sfantul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a anuntat miercuri seara ca bisericile vor ramane inchise pe toata durata sarbatorilor de Paste, cea mai mare sarbatoare a crestinilor, din cauza pandemiei de COVID-19, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Sfantul Sinod, forul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a anuntat miercuri seara ca bisericile vor ramane inchise pe toata durata sarbatorilor de Pasti, cea mai mare sarbatoare a crestinilor, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Toate bisericile din dieceza Romei vor fi inchise pana pe 3 aprilie, in incercarea de a tine sub control pandemia de Covid-19, a anuntat joi cardinalul italian Angelo De Donatis, vicarul general al Romei.Pana vineri, 3 aprilie 2020, accesul in bisericile din Roma si, in general, in edificiile…

- Secretarul de stat Raed Arafat le-a recomandat oamenilor sa respecte regulile impuse de autoritați pentru prevenirea raspandirii coronavirusului și a facut, de asemenea, niște recomandari și pentru biserici.

- Ministrul Educației și Cercetarii a organizat marți o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți. Potrivit art.1 din Hotararea nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), „se aproba suspendarea cursurilor din toate unitațile…

- Andrei Caramitru, membru USR si un comentator constant al actualitatii, a postat pe pagina sa de Facebook o serie de teme, despre care crede ca vor fi folosite de propaganda rusa si BOR pentru a-si atrage capital de imagine si a denigra institutiile europene. "E vina diasporei care nu a ramas…