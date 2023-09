Scene violente vineri seara pe stadionul din Giulești, cu aproximativ 20 de minute inainte de meciul Rapid-Dinamo. Suporterii de la Tribuna 2 s-au luat la bataie. Cu cateva zeci de minute inainte de startul jocului, la tribuna a izbucnit un conflict intre suporterii rapidiști. Mai mulți suporteri se iau la bataie in zona tribunei a doua, moment in care Cristi Sapunaru, aflat la incalzire, a urcat pe gard, a țipat la fanii rapidiști și le-a cerut sa se potoleasca. Unul dintre cei care au provocat conflictul, un barbatul in tricou verde, a fost evacuat din zona. In conflict a intervennit șefului…