Parcursul profesional poate fi cunoscut din timp: cum iti dai seama daca ai un copil care poate deveni IT-ist

Stiri pe aceeasi tema

- Un brad vechi de 500 de ani care se afla intr-o padure din localitatea Gura Raului din judetul Sibiu poate ajunge Arborele European al Anului. Cunoscut si ca Paznicul Cibinului, bradul din specia silver fir (abies alba), concureaza pe aceasta pozitie cu alti 15 copaci uimitori de pe continentul european,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat ca, in urma alegerilor administrative din acest an, PMP va deveni a treia formatiune politica din tara ca numar de alesi locali. "PMP va merge in campania electorala cu candidati in toate localitatile din Romania, implicit in judetul…

- Ieri s-a lansat VoHub - Coalitia pentru promovarea invatamantului profesional dual in Romania. Primul pas al noii aliante este sustinerea dezvoltarii acestei forme de invatamant si schimbarea...

- Departe de a fi considerate un catalog sau nici macar dictionare, cele trei volume intitulate "Armeni de seama din Romania" alcatuite de publicistul Simion Tavitian, constituie o veritabila panorama a figurilor reprezentative pe care etnia armenilor le a dat culturii si civilizatiei romanesti.Cel care…

- Deputatul USR Iulian Bulai vorbește, intr-un mesaj postat pe Facebook de Craciun, despre faptul ca in Romania sunt peste 50.000 de copii in grija statului și mai mult de 3.000 sunt dați anual spre adopție, el afirmand ca soarta acestora aduce aminte de cea a lui Iisus Hristos, pe care il descrie drept…

- Mukinka, caștigatorul iUmor, este concurentul care a incantat pe toata lumea cu glumele sale despre traditiile din țara noastra, defecte sau lucruri amuzante ale poporului roman. Mukinka este originar din Zambia, doar curiozitatea l-a facut sa ajunga in Romania și nici prin cap nu ii trecea…

- Pepe este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania,are o familie frumoasa și o cariera așa cum a visat. Insa, puțini sunt cei careștiu ce meserii a avut acesta, inainte de a deveni celebru.„Am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospatar, vanzator de haine și de cafea. Niciodata…

- Dinamo s-a impus aseara, scor 4-1 in Stefan cel Mare in fata celor de la Chindia Targoviste, insa situatia financiara este departe de a fi clarficata. Jucatorii spun ca Negoita le-a promis ca pana de Craciun le va vira toata salariile restante in conturi, potrivit sport.ro.Presedintele Asociatiei…