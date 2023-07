Parcul Național Călimani, destinația turistică de neratat anul acesta Pe teritoriul județelor Mureș, Suceava, Harghita și Bistrița-Nasaud. Parcul Național Calimani este locul de poveste pe care trebuie sa-l vezi macar o data in viața, așa cum spunem noi. Am urcat pana sus, la stația meteo, la peste 2000 de metri altitudine. Am ramas surprinși de frumusețea, de salbaticia peisajului și, mai ales, de felul in care este conservat parcul. Este locul unde o data ajuns... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

