Parcul de distracţii Europa-Park din Germania se va redeschide pe 29 mai Parcul de distractii german Europa-Park, cel mai popular din Europa dupa Disneyland Paris, situat foarte aproape de granita cu Franta, se va redeschide pe 29 mai, mai intai pentru locuitorii din Germania, in conditiile in care granitele ramane inchise, a anuntat vineri conducerea parcului, relateaza AFP. Hotelurile si restaurantele din Europa-Park se vor redeschide treptat incepand cu 18 mai, apoi chiar parcul pe 29 mai, a mentionat intr-un comunicat conducerea parcului de distractii, care a primit peste 5,7 milioane de vizitatori in 2019. Situat in Rust, in sud-vestul Germaniei, la cativa kilometri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

