- Miercuri, 10 august, Galina Dodon a fost audiata de procurorii anticorupție . Oamenii legii precizeaza ca in timpul perchezițiilor din luna mai la Sadova au fost gasite muniții, transmite Realitatea.md . Ulterior, reprezentanții Procuraturii au comunicat ca Galinei Dodon i-a fost prezentat rezultatul…

- Mama fostul șef de stat, Igor Dodon, a fost citata la Procuratura pentru a i se aduce la cunostinta rezultatul expertizei privind munitiile depistate la Sadova in procesul de efectuare a perchezițiilor. Totodata, pe 27 iulie curent i s-a adus la cunoștința invinuirea in savarșirea infracțiunii de complicitate…

- Astazi, 15 iulie, Igor Dodon a fost intampinat cu huiduieli la sediul Centrului Național Anticorupție. La randul sau, și Dodon l-a insultat pe barbat spunandu-i „bai debilule, liniștește-te”, care l-a huiduit minute in șir in timp ce socialistul incerca sa faca declarații in fața camerelor, transmite…

- Statele Unite acorda un nou ajutor umanitar Ucrainei, in valoare de 368 milioane de dolari. Banii sunt destinati in special pentru asigurarea populatiei ucrainene cu hrana, apa potabila, asistenta economica si adaposturi.

- Planificata minuțios, prevazuta in bugetul familiei și indelung așteptata, vacanța de vara se transforma de multe ori in motiv de suparare pentru unii romani, ba chiar devin cunoscute certurile care rasuna, uneori, chiar de la intrarea in recepția hotelului. Beatrice Popescu, psihoterapeut in cadrul…

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat marti o finantare suplimentara de 1,49 miliarde de dolari pentru Ucraina pentru a ajuta guvernul sa plateasca salariile functionarilor publici si asistentilor sociali, relateaza AFP.

- Doar o data pe an e cel mai bun tenis din lume in Franța. Se aduna toți zeii și zeițele, iar Alcaraz chiar face minuni. Pe urma vin Wimbledon, US Open și cam gata anul. Vorbim de Grand Slams aici. Și nu o lasam așa de la sine, sa mearga banda cum zic unii-alții. Cerem și noi un mic challenge de la tine. Dam…

- ”Peste 70% dintre angajatorii din regiunea EMEA se indreapta catre sistemul de lucru hybrid”, potrivit studiului Office Occupier Survey realizat anual de CBRE. Datele arata tendinta de reintoarcere la birouri a angajatilor. In Romania, aproximativ 60% dintre respondentii unui sondaj online realizat…