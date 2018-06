Stiri pe aceeasi tema

- Carles Puigdemont ramane in libertate in urma unei decizii definitive a unui tribunal german din landul Schleswig-Holstein, care a respins astfel o cerere a procurorilor pentru ținerea in arest a fostului lider catalan. Decizia lasarii lui Puigdemont in libertate vine in contextul in fostul președinte…

- Mesajul lui Carles Puigdemont inainte de eliberarea din inchisoare. Liderul catalan, aflat inca dupa gratii in Germania, a scris pe Twitter un mesaj in care le transmitea susținatorilor sai ca trebuie sa fie tari și sa nu cedeze, scrie Agerpres. “Trebuie sa privim spre viitor cu speranta si optimism,…

- O instanta din landul german Schleswig Holstein a respins joi acuzatia de rebeliune din cererea de extradare formulata de autoritatile spaniole impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, informeaza EFE. Puigdemont poate fi eliberat pe cautiune pana cand se va lua o decizie privind extradarea. …

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania din 25 martie, relateaza AFP.

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- Procurorul Georg-Friedrich Guentge a anuntat ca va dura cel putin o saptamana pana cand instanta va decide cu privire la extradarea lui Puigdemont. "Puigdemont a parut calm si stapan pe sine", le-a transmis Guentge jurnalistilor germani. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a fost retinut de autoritatile…

- O instanta din orasul german Neumunster a decis, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont va ramane in detentie pe durata judecarii dosarului privind extradarea acestuia in Spania, relateaza Politico.eu.