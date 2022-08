Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București au deschis o ancheta dupa ce un avion ultraușor s-a prabușit la puțin timp dupa decolare, in județul Giurgiu. Anchetatorii au in vedere infracțiuni prevazute in Codul Aerian, privind consumul de

- Comunitatea Declic a depus, joi, plangere penala la DIICOT și cere investigarea modului in care au fost anulate sesizarile de plagiat in cazul premierului Nicolae Ciuca. Potrivit Declic, plangerea penala inregistrata la parchet vizeaza infracțiunea de alterare a integritații datelor informatice,…

- Pacienții politraumatizați din accidentul rutier din Bulgaria se mențin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al funcțiilor vitale, anunța Spitalului Clinic de Urgența București - Floreasca.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cetateanul german Pop Zeno a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu suspendare, dupa ce vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei - Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur de aproape un kilogram, podoabe dacice, monede…

- Fostul șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, medicul Lucian Duța a fost condamnat, definitiv, de Curtea de Apel București la șase ani de inchisoare cu executare pentru primirea unei mite de șase milioane de euro de catre acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Soferul care a comis accidentul rutier in urma caruia doua persoane au decedat se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Oana Irina Nafornita, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luata sambata de catre magistrati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…