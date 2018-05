„Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare a emis azi (n.r - miercuri) ordinul privind efectuarea unui control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale, declasificat si re-inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sub nr. 884/C din 29 martie 2018″, anunta Inspectia Judiciara. Controlul are urmatoarele obiective generale:…