Un sofer din Suceava a avut parte de o surpriza neplacuta, dupa ce si-a lasat masina parcata un pic stramb pe strada Universitatii. Acesta si-a gasit masina complet infasurata in folie de plastic, dupa ce si-a lasat-o parcata usor stramb pe strada Universitatii din Suceava. Se pare ca cineva s-a gandit sa ii dea o […]

- Sucevenii care au trecut joi dimineața pe strada Universitații din municipiul Suceava nu au avut cum sa nu remarce faptul ca un autoturism cu numere de Neamț, parcat in fața fostului Hotel Classic, era infașurat in totalitate de mai multe ori, iar peste folie erau aplicate mesaje cu testul ”Parcheaza…

- Proprietarul unei mașini și-a gasit autoturismul infașurat complet in folie de ambalat, peste care era lipit mesajul ”Parcheaza corect!”, scris mare pe o hartie, in fața unui hotel din Suceava. O mașina inmatriculata in Neamț a fost joi complet infașurata in folie, peste care a fost lasat și mesajul…

