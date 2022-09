Parcare gratuita. Confort Urban ridica parcometrele din statiunea Mamaia!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numai doua saptamani de cand Constanta a renuntat la taxa de parcare incasata intre orele 19.00 si 9.00, primarul revine cu o alta propunere ce presupune reintroducerea taxei in zilele lucratoare.

- In primele 6 luni ale anului 2022, Primaria Constanta a adunat in buget 9.644.000 lei reprezentand taxa de parcare Municipiul Constanta are un buget de venituri rectificat la 29.06.2022 de 1.340.343.000 lei Banii colectati pana la 30 iunie 2022 din plata taxei de parcare nu acopera nici macar 1 din…

- Plata parcarii in Constanța și Mamaia pe timp de noapte, intre orele 19.00 – 9.00 a fost suspendata, de astazi pana la 31 decembrie inclusiv, a anunțat Primaria Constanța, dupa ce un proiect in acest sens a fost aprobat de consilierii locali. Turiștii care vor sa parcheze mașina in stațiunea Mamaia,…

- Pana pe 31 decembrie 2022, se pare ca parcarea va fi gratuita pe timpul nopții in Constanța și Mamaia, potrivit unui proiect de hotarare aprobat de Consiliul Local Constanta. „Proiectul de hotarare pentru suspendarea unor prevederi din cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor…

- Direrente mari la malul marii In timp ce in Mamaia bate vantul, la Eforie...turistii se distreaza in numar mare. Sa fie oare si parcarile un factor La Constanta, lucrurile, din pacate, stau la fel. In sedinta Consiliului Local Constanta de ieri, 21 iulie, a fost respins proiectul prin care se modifica…

- Reprezentantii PSD Constanta au transmis un punct de vedere referitor la situatia din sedinta Consiliului Local Constanta in care a fost respins proiectul prin care se mofici aregulamentul parcarilor din Constanta si Mamaia. Ce s a intamplat, ieri, la sedinta extraordinara a Consiliului Local Muncipal,…

- Sedinta Consiliului Local Municipal are loc astazi de la ora 14.00, in sistem de videoconferinta.Pe ordinea de zi este doar proiectul privind suspendarea unor prevederi din Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice in municipiul Constanta.Potrivit proiectului, vezi sectiunea "documente,…

- In sedinta extraordinara convocata astazi de primarul Vergil Chitac, grupul de consilieri municipali USR Constanta va depune trei amendamente.Doua dintre amendamente prevad suspendarea totala pe timp de noapte intervalul orar 22.00 08.00 a tarifelor de parcare din statiunea Mamaia si municipiul Constanta,…